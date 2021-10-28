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"Не выбирайте вымирание": с трибуны Генассамблеи ООН к человечеству обратился динозавр

Киев • УНН

 • 17276 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН к делегации стран обратился динозавр по имени Фрэнки, заявивший, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений. Необычное видео представила Программа развития ООН (UNDP) в преддверии глобальной конференции по климату в Глазго, сообщает УНН.

"Не выбирайте вымирание": с трибуны Генассамблеи ООН к человечеству обратился динозавр

Цитата

"Позвольте мне быть откровенным, у вас есть большая возможность. Вы восстанавливаете свои экономики после пандемии, это большой шанс для человечества. И вот какое мнение меня посетило: не выбирайте вымирание, спасите свой вид пока не поздно! Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдание и начали воплощать в жизнь перемены", - сказал динозавр.

Детали

Программа развития ООН выпустила видео, в котором динозавр обращается с трибуны ООН, чтобы предупредить мировых лидеров о дочерних компаниях, работающих на ископаемом топливе. Динозавр побуждает лидеров тратить деньги на другие занятия, такие как борьба с бедностью во всем мире.

Видео было переведено на несколько языков, и в нем представлены мировые знаменитости, которые озвучили персонажа, в том числе актеры Эйса Гонсалес на испанском языке, Николай Костер-Вальдау на датском и Айсса Майга на французском.

В конце видеозрители попадают на сайт dontchooseextinction.com, на котором говорится, что правительства тратят 420 миллионов долларов на поддержку ископаемого топлива. На сайте говорится, что это приводит к изменению климата по вине человека и "превращает мир в ужасное место для жизни".

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