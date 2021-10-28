Журнал TIME присвятив нову обкладинку майбутньому кліматичному саміту в Глазго

Деталі

На фото зображені сусідні стільці – для лідерів Бразилії та Китаю – порожні, а замість королеви Єлизавети II (вона скасувала свою участь) зображена картонна фігура. Натомість у другому ряду можна побачити Грету Тунберг.

"Остання можливість", - йдеться в підписі на обкладинці.

Доповнення

Кліматологи кажуть, що конференція Організації Об'єднаних Націй цього року має вирішальне значення, якщо світ хоче утримати підвищення температури на 1,5 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний рівень.

За межами цього порога небезпека, пов'язана з екстремальною спекою, повенями та лісовими пожежами, зростає у геометричній прогресії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не прийме особистої участі на саміті, незважаючи на те, що він керує країною, яка посідає перше місце у світі з викидів вуглецю.

Індія, Росія та Австралія, всі основні країни-виробники викопного палива, не оголосили більш амбітних цілей зі скорочення викидів.

Хоча кліматичні саміти проводяться щорічно, дипломати та науковці кажуть, що рішення, ухвалені в наступні два тижні, будуть найважливішими з часів Паризької угоди 2015 року. Хоча багато хто вважає, що зібрати лідерів в одній кімнаті є ключовим моментом, надії на великий прорив "тьмяні". Успіх саміту залежить від готовності світових лідерів вийти за межі вже досягнутого прогресу та пообіцяти подальше скорочення викидів.

Що таке COP26?

Конференції сторін, або скорочено COP26, відрізняється від інших глобальних самітів, які проводяться тільки для найбагатших і наймогутніших країн. Щорічно ця конференція об'єднує 197 країн і територій, які підписали початкову Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату 1992 року, першу глобальну угоду, яка визнає загрозу, яку поведінка людини може становити для клімату.

Цього року конференція відбувається у Глазго, Шотландія, з 31 жовтня по 12 листопада.

Лідери країн приїдуть на COP зі своїми власними амбіціями, але цього разу головною метою саміту є розвиток Паризької кліматичної угоди 2015 року, яка вимагає від країн повідомляти про свій прогрес у скороченні викидів та оголошувати нові кліматичні цілі кожні п'ять років.