Журнал TIME посвятил новую обложку предстоящему климатическому саммиту в Глазго

Детали

На фото изображены соседние стулья – для лидеров Бразилии и Китая – пустые, а вместо королевы Елизаветы II (она отменила свое участие) изображена картонная фигура. Во втором ряду можно увидеть Грету Тунберг.

"Последняя возможность", - говорится в подписи к обложке.

Дополнение

Климатологи говорят, что конференция Организации Объединенных Наций в этом году имеет решающее значение, если мир хочет удержать повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.

За пределами этого порога опасность, связанная с экстремальной жарой, наводнениями и лесными пожарами, растет в геометрической прогрессии.

Лидер Китая Си Цзиньпин не примет непосредственного участия на саммите, несмотря на то, что он руководит страной, которая занимает первое место в мире по выбросам углерода.

Индия, Россия и Австралия, все основные страны-производители ископаемого топлива, не объявили более амбициозные цели по сокращению выбросов.

Хотя климатические саммиты проводятся ежегодно, дипломаты и ученые говорят, что решения, принятые в следующие две недели, будут важнейшими со времен Парижского соглашения 2015 года. Хотя многие считают, что собрать лидеров в одной комнате является ключевым моментом, надежды на большой прорыв "тусклые". Успех саммита зависит от готовности мировых лидеров выйти за пределы уже достигнутого прогресса и пообещать дальнейшее сокращение выбросов.

Что такое COP26?

Конференции сторон, или сокращенно COP26, отличается от других глобальных саммитов, проводимых только для самых богатых и мощных стран. Ежегодно эта конференция объединяет 197 стран и территорий, подписавших первоначальную Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 года, первое глобальное соглашение, признающее угрозу, которую поведение человека может представлять для климата.

В этом году конференция проходит в Глазго, Шотландия, с 31 октября по 12 ноября.

Лидеры стран приедут на COP со своими собственными амбициями, но в этот раз главной целью саммита является развитие Парижского климатического соглашения 2015 года, которое требует от стран сообщать о своем прогрессе в сокращении выбросов и объявлять новые климатические цели каждые пять лет.