Не можемо ні підтвердити, ні спростувати: СБУ про причетність до "бавовни" з прилєпіним
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Так у Службі безпеки України відповіли на запит УНН про причетність до замаху на російського пропагандиста захара прилєпіна.
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"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками.
Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", - повідомили в СБУ.
Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, як повідомили у Службі безпеки, зможуть говорити "уже після нашої перемоги, яка однозначно скоро настане".
Нагадаємо
Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, підірвався у селищі Піонерський за 50 кілометрів від нижегородського міста Бор, повідомила обласна прокуратура рф. Водій унаслідок вибуху загинув. Також повідомляється, що прилєпін "тяжко поранений", йому надають медичну допомогу. Пропагандист нібито повертався до москви з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.