Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть: СБУ о причастности к "хлопку" с прилепиным

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"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному хлопку, который случается с оккупантами и их приспешниками.

Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, хлопок пылал, пылает и будет пылать! Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщили в СБУ.

О том, кто стоит за тем или иным случаем, как сообщили в Службе безопасности, смогут говорить "уже после нашей победы, которая однозначно скоро наступит".

Напомним

Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщила областная прокуратура рф. Водитель в результате взрыва погиб. Также сообщается, что прилепин "тяжело ранен", ему оказывают медицинскую помощь. Пропагандист якобы возвращался в москву с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.