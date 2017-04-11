НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Лев"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Національний банк України з 11 квітня 2017 року вводить в обіг срібну пам’ятну монету “Лев” номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
“Присвячена льву і його втілення на пам’ятках культури Київської Русі. На території сучасної України упродовж тисячоліть проживали численні племена і народи, які залишили після себе унікальні твори мистецтва. Безцінні пам’ятки культури давніх епох розповідають, як люди вчилися працювати з природними матеріалами, надавали їм чинності з допомогою символів — зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо,” — йдеться в повідомленні.
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Зазначають, що на аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис Україна, рік карбування монети 2017 і номінал 5/гривень; позолочений лев — фрагмент з тарілки XIII століття (Херсонеський музей), праворуч — загальний вигляд тарілки. Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0007 р.
На реверсі монети зображено голову лева (ліворуч) і фрагмент унікального шиферного рельєфу з Києво-Печерської лаври з зображенням львів (XI ст.) — античні мотиви часто зустрічаються в декоративному мистецтві княжої доби: грифони, кентаври, леви, дракони тощо. Праворуч на тлі малюнка розміщено вертикальний напис “Лев”.
Як повідомляв УНН, нацбанк продасть на аукціоні золоті пам’ятні монети.