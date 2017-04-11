НБУ ввел в обращение памятную монету "Лев"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальный банк Украины с 11 апреля 2017 вводит в обращение серебряную памятную монету "Лев" номиналом 5 грн и тиражом 4000 шт. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Посвящена льву и его воплощение на памятниках культуры Киевской Руси. На территории современной Украины на протяжении тысячелетий проживали многочисленные племена и народы, которые оставили после себя уникальные произведения искусства. Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, оказывали им силу помощью символов - изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и т.д. ", - говорится в сообщении.
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Отмечают, что на аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, надпись Украины, год чеканки монеты 2017 и номинал 5 / гривень; позолоченный лев - фрагмент из тарелки XIII века (Херсонесский музей), справа - общий вид тарелки. Элемент отделки: локальная позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,0007 г.
На реверсе монеты изображена голова льва (слева) и фрагмент уникального шиферного рельефа из Киево-Печерской лавры с изображением львов (XI в.) - античные мотивы часто встречаются в декоративном искусстве княжества: грифоны, кентавры, львы, драконы и тому подобное. Справа на фоне рисунка размещено вертикальная надпись "Лев".
Как сообщал УНН, Нацбанк продаст на аукционе золотые памятные монеты.