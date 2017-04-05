НБУ в березні купив 128,3 млн дол. для поповнення міжнародних резервів

"За підсумками березня шляхом проведення інтервенцій Національний банк купив для поповнення міжнародних резервів 128,3 млн дол. США (у тому числі 91,0 млн дол. США – за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом минулого місяця Національний банк не проводив інтервенцій з продажу валюти.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у березні зменшилися на 2,2%.