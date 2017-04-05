НБУ в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов

"По итогам марта путем проведения интервенций Национальный банк купил для пополнения международных резервов 128,3 млн долл. США (в том числе 91,0 млн долл. США - за интервенциями в форме запроса лучшего курса)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение прошлого месяца Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты.

Напомним, международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%.