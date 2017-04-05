НБУ в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальный банк Украины в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регулятора.
"По итогам марта путем проведения интервенций Национальный банк купил для пополнения международных резервов 128,3 млн долл. США (в том числе 91,0 млн долл. США - за интервенциями в форме запроса лучшего курса)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение прошлого месяца Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты.
Напомним, международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%.