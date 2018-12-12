НБУ ухвалив нову постанову щодо пошкоджених банкнот
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З нового року українці зможуть здавати значно пошкоджені гривневі банкноти до уповноважених банків. Відповідне зобов’язання уповноваженим банкам містить постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2018 року № 134 “Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України” (далі — Постанова № 134), передає УНН.
“Значно зношені банкноти гривні від фізичних та юридичних осіб у регіонах, де відсутні підрозділи Національного банку, прийматимуть уповноважені банки, які мають повноваження на зберігання запасів готівки Національного банку”, — йдеться у повідомленні.
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Статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку, мають три банки — “Ощадбанк”, “Приватбанк” та “Райффайзен Банк Аваль”.
На сьогодні підрозділи НБУ збереглися у таких регіонах — Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях та м. Києві.
Значно зношені банкноти гривні від фізичних та юридичних осіб у регіонах, де відсутні підрозділи НБУ, прийматимуть уповноважені банки, які мають повноваження на зберігання запасів готівки НБУ.
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Йдеться про значно пошкоджені банкноти, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо. Постановою № 134 також уточнені окремі ознаки зношення та пошкодження банкнот та монет.
Уповноважені банки не обстежуватимуть такі банкноти. Вони пакуватимуть їх з максимальним збереженням цілісності та передаватимуть до НБУ як сумнівні для проведення досліджень разом із заявою та відповідною довідкою про вилучення/прийняття банкнот для дослідження.
Раніше значно зношені банкноти для проведення досліджень приймали безпосередньо регіональні підрозділи НБУ.
Постанова № 134 набирає чинності з 02 січня 2019 року.
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