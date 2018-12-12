НБУ принял новое постановление по поврежденным банкнотам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. С нового года украинцы смогут сдавать сильно поврежденные гривневые банкноты в уполномоченные банки. Соответствующее обязательство уполномоченным банкам содержит постановление Правления Национального банка Украины от 3 декабря 2018 года № 134 “Об утверждении Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины” (далее — Постановление № 134), передает УНН.
“Сильно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности Национального банка”, — говорится в сообщении.
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Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка, имеют три банка — “Ощадбанк”, “Приватбанк” и “Райффайзен Банк Аваль”.
На сегодня подразделения НБУ сохранились в таких регионах — Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и г.Киеве.
Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения НБУ, будут принимать уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ.
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Речь идет о сильно поврежденных банкнотах, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами. Постановлением № 134 также уточнены отдельные признаки износа и повреждения банкнот и монет.
Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения обследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования.
Ранее сильно изношенные банкноты для проведения обследований принимали непосредственно региональные подразделения НБУ.
Постановление № 134 вступает в силу с 2 января 2019 года.
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Ранее УНН поделился советами НБУ, как отличить фальшивые гривны от настоящих.