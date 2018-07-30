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У ЄС назвали улюблені банкноти євро для підробки

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У першій половині 2018 року підробка банкнот євро залишалася низькою - всього за цей період вилучено з обігу 301 тисячу підроблених банкнот європейської валюти, найчастіше - номіналом 20 і 50 євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Європейського центрального банку.

"Близько 301 тисячі підроблених банкнот євро було вилучено з обігу в першій половині 2018 року", - відзначили в ЄЦБ.

Зазначено, що це на 17,1% менше у порівнянні з другою половиною 2017 року і на 9,1% менше, ніж в першій половині 2017 року.

"Близько 83% цих підробок становили банкноти 20 і 50 євро", - повідомили в інституції.

Зокрема, на банкноту 50 євро припадає 59,3% підробок, на 20 євро - 23,8%. Також популярні фальшиві 100 євро - 10,9%.

При цьому 2,1% підробок - 500 євро, 1,9% - 10 євро, 1,2% - 5 євро, 0,8% - 200 євро.

Як повідомляється, більшість підробок (88,8%) були виявлені в країнах зони євро. Близько 10,3% були виявлені в державах-членах ЄС за межами зони євро і 0,9% були виявлені в інших частинах світу.

У Європейському центробанку відзначили, що кількість підробок залишається дуже низькою у порівнянні з кількістю справжніх банкнот в обігу, яка неухильно зростає. Наразі в обігу перебуває більше 21 мільярда банкнот євро, загальна вартість яких становить понад 1,1 трильйона євро.

Нагадаємо, двоє чоловіків обміняли 100 тисяч фальшивих доларів у банкоматах Києва. 

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