В ЕС назвали любимые банкноты евро для подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В первой половине 2018 года подделка банкнот евро оставалась низкой - всего за этот период изъято из обращения 301 тысячу поддельных банкнот европейской валюты, чаще всего - номиналом 20 и 50 евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Европейского центрального банка.
"Около 301 тысячи поддельных банкнот евро были изъяты из обращения в первой половине 2018 года", - отметили в ЕЦБ.
Указано, что это на 17,1% меньше по сравнению со второй половиной 2017 года и на 9,1% меньше, чем в первой половине 2017 года.
"Около 83% этих подделок составляли банкноты 20 и 50 евро", - сообщили в институции.
В частности, на банкноту 50 евро приходится 59,3% подделок, на 20 евро - 23,8%. Также популярны фальшивые 100 евро - 10,9%.
При этом 2,1% подделок - 500 евро, 1,9% - 10 евро, 1,2% - 5 евро, 0,8% - 200 евро.
Как сообщается, большинство подделок (88,8%) были обнаружены в странах зоны евро. Около 10,3% были обнаружены в государствах-членах ЕС за пределами зоны евро и 0,9% были обнаружены в других частях мира.
В Европейском центробанке отметили, что количество подделок остается очень низким по сравнению с количеством подлинных банкнот в обращении, которое неуклонно растет. В настоящее время в обращении находятся более 21 миллиарда банкнот евро, общая стоимость которых составляет более 1,1 триллиона евро.
Напомним, двое мужчин обменяли 100 тысяч фальшивых долларов в банкоматах Киева.