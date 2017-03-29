НБУ централізував свої функції у Тернопільській та Житомирській областях

“Національний банк України завершив централізацію функцій у Тернопільській та Житомирській областях, повністю перевівши їх виконання до центрального офісу регулятора в Києві”, — йдеться у повідомленні.

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У НБУ пояснили, що керівництво готівковим обігом буде централізовано здійснюватися з Києва.

“Готівковий обіг Тернопільської та Житомирської областей забезпечуватиметься відповідними підрозділами НБУ, що територіально розміщуються в інших областях України. Подібна передача повноважень щодо забезпечення готівкового обігу відповідає новій Концепції організації готівкового обігу в Україні, прийнятої Правлінням НБУ 11 серпня 2016 р”, — зазначили у прес-службі.

При цьому, додали у відомстві, громадяни та юридичні особи Тернопільської області матимуть змогу звертатися до НБУ через відповідні відділи “Єдиного вікна” НБУ в Львові, а громадяни та юридичні особи Житомирської області — через відділи “Єдиного вікна” НБУ в Києві як за допомогою пошти, так і за допомогою е-mail.

За інформацією НБУ, централізація функцій НБУ в цих двох регіонах України передбачає скорочення 74 співробітників регулятора, які мали робочі місця з розташуванням у Тернопільській та Житомирській областях. “Частина персоналу з цих регіонів у подальшому може бути працевлаштована в НБУ у Києві або інших регіонах за умови наявності відкритих вакансій та відповідності професійного досвіду роботи”, — уточнили у прес-службі регулятора.

Як повідомили у НБУ, процес централізації функцій НБУ та вихід із мережевої системи, за якої Національний банк мав територіальні управління, було розпочато ще у 2015 році у всіх регіонах України. До того часу, зазначили у прес-службі, всі функції центрального банку повністю дублювалися на місцях в територіальних управліннях.

Із початком централізації починаючи з 2015 року НБУ фактично звузив свою представленість у регіонах до двох функцій: забезпечення готівкового обігу та підтримки роботи відділів по роботі з громадянами та юридичними особами “Єдине вікно”, зауважили у НБУ.