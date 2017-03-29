НБУ централизировал свои функции в Тернопольской и Житомирской областях

"Национальный банк Украины завершил централизацию функций в Тернопольской и Житомирской областях, полностью переведя их выполнения в центральный офис регулятора в Киеве", - говорится в сообщении.

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В НБУ объяснили, что руководство наличным оборотом будет централизованно осуществляться из Киева.

"Наличный оборот Тернопольской и Житомирской областей обеспечиваться соответствующими подразделениями НБУ, территориально размещаются в других областях Украины. Подобная передача полномочий по обеспечению наличного обращения соответствует новой концепции организации наличного обращения в Украине, принятой Правлением НБУ 11 августа 2016 г.", - отметили в пресс-службе.

При этом, добавили в ведомстве, граждане и юридические лица Тернопольской области смогут обращаться к НБУ через соответствующие отделы "Единого окна" НБУ во Львове, а граждане и юридические лица Житомирской области - через отделы "Единого окна" НБУ в Киеве как с помощью почты , так и с помощью е-mail.

По информации НБУ, централизация функций Нацбанка в этих двух регионах Украины предусматривает сокращение 74 сотрудников регулятора, которые имели рабочие места с расположением в Тернопольской и Житомирской областях. "Часть персонала из этих регионов в дальнейшем может быть трудоустроен в НБУ в Киеве и других регионах при наличии открытых вакансий и соответствия профессионального опыта работы", - уточнили в пресс-службе регулятора.

Как сообщили в НБУ, процесс централизации функций НБУ и выход из сетевой системы, при которой Национальный банк имел территориальные управления, было начато еще в 2015 году во всех регионах Украины. К тому времени, отметили в пресс-службе, все функции центрального банка полностью дублировались на местах в территориальных управлениях.

С началом централизации начиная с 2015 года НБУ фактически сузил свою представленность в регионах к двум функциям: обеспечение наличного обращения и поддержки работы отделов по работе с гражданами и юридическими лицами "Единое окно", отметили в НБУ.