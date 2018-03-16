НБУ проведе стрес-тестування великих боржників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В рамках проведення щорічної оцінки стійкості банків буде проведено стрес-тестування великих боржників. Про це розповів заступник директора департаменту фінансової стабільності Євген Дубогриз, передає УНН з посиланням на повідомленням НБУ.
“В рамках проведення щорічної оцінки стійкості банків буде застосовуватись також стрес-тестування великих боржників”, — сказав він.
Як пояснив Дубогриз, необхідність проведення стрес-тестування великих боржників викликана значною концентрацією у кредитному портфелі банків позик великим бізнес-групам. Так, у середині минулого року на топ-20 бізнес-груп припадала половина загальних кредитів по системі і третина чистих кредитів.
“Ми вже використовували тестування великих боржників під час стрес-тесту банківської системи у 2015 році, і такий підхід допоміг НБУ виявити реальну якість активів та компанії, які мали кредити в банках, але не мали можливості за ці кредити розрахуватись”, — пояснив Дубогриз.
Він зауважив, що тепер така оцінка допоможе визначити, що буде з боржниками у випадку реалізації базового або несприятливого макроекономічного сценарію, та заздалегідь сформувати розуміння у банку та регулятора про очікуваний кредитний ризик для кожного з великих боржників.
Нагадаємо, на 20 найбільших бізнес-груп припадає близько 50% загальної кількості непрацюючих кредитів банків (NPL).