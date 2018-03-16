НБУ проведет стресс-тестирование крупных должников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках проведения ежегодной оценки устойчивости банков будет проведено стресс-тестирование крупных должников. Об этом рассказал заместитель директора департамента финансовой стабильности Евгений Дубогрыз, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“В рамках проведения ежегодной оценки устойчивости банков будет применяться также стресс-тестирование крупных должников”, — сказал он.
Как пояснил Дубогрыз, необходимость проведения стресс-тестирования крупных должников вызвана значительной концентрацией в кредитном портфеле банков займов крупным бизнес-группам. Так, в середине прошлого года на топ-20 бизнес-групп приходилась половина общих кредитов по системе и треть чистых кредитов.
“Мы уже использовали тестирование крупных должников во время стресс-теста банковской системы в 2015 году, и такой подход помог НБУ выявить реальное качество активов и компании, которые имели кредиты в банках, но не имели возможности за эти кредиты рассчитаться”, — пояснил Дубогрыз.
Он отметил, что сейчас такая оценка поможет определить, что будет с должниками в случае реализации базового или неблагоприятного макроэкономического сценария, и заранее сформировать понимание у банка и регулятора об ожидаемом кредитном риске для каждого из крупных должников.
Напомним, на 20 крупнейших бизнес-групп приходится около 50% общего количества неработающих кредитов банков (NPL).