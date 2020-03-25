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НБУ послабив вимогу до банків щодо буферу капіталу через коронавірус

НБУ послабив вимогу до банків щодо буферу капіталу через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Національний банк України відтермінував вимогу щодо формування банками буферів капіталу на фоні ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"НБУ відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості", - вказали у регуляторі і пояснили, що буфер капіталу – це запас, який банки накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат уразі спаду в економіці.

Як зазначається, на сьогодні через кризові явища регулятори послаблюють вимоги до буферів капіталу, що дає можливість спрямувати створений запас капіталу на поглинання збитків та підтримку кредитування.

"Ухвалене рішення дозволить банківській системі України в період нестабільності на світових ринках і запровадження в країні карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпечувати стабільне функціонування та кредитну підтримку економіки", - впевненні у НБУ.

Зокрема, воно передбачає відтермінування вимог дотримання:

  • буфера консервації капіталу, який банки мали поетапно формувати з 1 січня цього року у розмірі 0,625% від основного капіталу і поступово збільшити його розмір до 2,5% до 1 січня 2023-го;
  • буферу системної важливості, розмір якого визначається відповідно до рівня системної важливості банку. Раніше системно важливі банки мали почати виконувати вимогу дотримання такого буферу з 1 січня 2021-го.

"Попри відтермінування вимог по дотриманню буферів, банкам необхідно зберігати наявний запас капіталу для забезпечення власної стійкості та покриття можливих втрат. Тому НБУ рекомендує утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби, можна буде оцінити детальніше", - наголосили у Нацбанку.

Нагадаємо, у НБУ назвали п’ять напрямків антикризових заходів під час карантину.

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