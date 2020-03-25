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НБУ ослабил требование к банкам по буферу капитала из-за коронавируса

НБУ ослабил требование к банкам по буферу капитала из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11253 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальный банк Украины отложил требование по формированию банками буферов капитала на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"НБУ отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности", - указали в регуляторе и объяснили, что буфер капитала - это запас, который банки накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада в экономике.

Как отмечается, на сегодня из-за кризисных явлений регуляторы ослабляют требования к буферам капитала, что дает возможность направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования.

"Принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики", - уверены в НБУ.

В частности, оно предусматривает отсрочку требований соблюдения:

  • буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% по 1 января 2023-го;
  • буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021-го.

"Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому НБУ рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни, можно будет оценить подробнее", - отметили в Нацбанке.

Напомним, в НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина.

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