НБУ ослабил требование к банкам по буферу капитала из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальный банк Украины отложил требование по формированию банками буферов капитала на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"НБУ отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности", - указали в регуляторе и объяснили, что буфер капитала - это запас, который банки накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада в экономике.
Как отмечается, на сегодня из-за кризисных явлений регуляторы ослабляют требования к буферам капитала, что дает возможность направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования.
"Принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики", - уверены в НБУ.
В частности, оно предусматривает отсрочку требований соблюдения:
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- буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% по 1 января 2023-го;
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- буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021-го.
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"Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому НБУ рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни, можно будет оценить подробнее", - отметили в Нацбанке.
Напомним, в НБУ назвали пять направлений антикризисных мероприятий во время карантина.