НБУ купив на валютному аукціоні 30 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 30 млн дол., — 72,6% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 41,3 млн дол., з яких НБУ придбав 30 млн дол.”, - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 25,53 грн/дол., максимальний — 25,54 грн/дол. та середньозважений — 25,5382 грн/дол.
Водночас, за максимальним курсом було придбано 46% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 13,8 млн дол.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 30 млн дол.