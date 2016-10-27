НБУ купил на валютном аукционе 30 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 30 млн долл., - 72,6% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 41,3 млн долл., из которых НБУ приобрел 30 млн долл.", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 25,53 грн/долл., максимальный - 25,54 грн/долл. и средневзвешенный - 25,5382 грн/долл.
В то же время, по максимальному курсу было приобретено 46% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 13,8 млн долл.
Как сообщал УНН, 26 октября в ходе проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 30 млн долл.