НБУ: грошова маса зросла з початку року на 6,1%

Як зазначається, залишки за депозитами у гривні збільшилися на 4,6% за 10 місяців цього року. Такій динаміці сприяло переважно покращення очікувань щодо рівня інфляції, які знизилися на 4,6 п.п. у жовтні порівняно з груднем 2015 року.

"У третьому кварталі відносно тривале зростання залишків депозитів у національній валюті призупинилося через посилення волатильності на валютному ринку у серпні, що спровокувало перетікання гривневих коштів в іноземну валюту. Але із стабілізацією ситуації на валютному ринку з середини вересня і, як наслідок, подальшого поліпшення інфляційних очікувань зростання залишків за депозитами у гривні відновилося у вересні і прискорилося у жовтні (до 2,2% м/м)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що високі кредитні ризики та значне боргове навантаження на позичальників зумовлювали стримане відновлення кредитної активності банків.

"За 10 місяців 2016 року портфель кредитів в національній валюті зріс на 11,2%, здебільшого – за рахунок збільшення портфелю гривневих кредитів підприємств (на 14,7% з початку року, у тому числі на 6,2% м/м у жовтні). Посиленню попиту корпоративного сектору на кредити, як і раніше, сприяє зниження процентних ставок, потреба позичальників в обіговому капіталі та необхідність реструктуризації заборгованості", - сказано у повідомленні.

Водночас портфель кредитів, наданих домогосподарствам, за даними НБУ, продовжує скорочуватися. "Обсяг такого портфелю в національній валюті знизився на 4,5% з початку року, зокрема на 1,2% у жовтні до попереднього місяця", - додали у регуляторі.

"Внаслідок поступового пом’якшення Національним банком монетарної політики продовжила знижуватися вартість ресурсів у гривні на міжбанківському кредитному ринку до 15,0% (проти 19,3% у грудні минулого року)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під впливом грошово-кредитної політики НБУ і внаслідок відображення процесів реструктуризації заборгованості у статистиці протягом року впали і середньозважені процентні ставки за новими як депозитами, так і кредитами (без овердрафту).