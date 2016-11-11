НБУ: денежная масса выросла с начала года на 6,1%

Как отмечается, остатки по депозитам в гривне увеличились на 4,6% за 10 месяцев этого года. Такой динамике способствовало преимущественно улучшение ожиданий относительно уровня инфляции, снизились на 4,6 п.п. в октябре по сравнению с декабрем 2015 года.

"В третьем квартале относительно продолжающийся рост остатков депозитов в национальной валюте приостановился из-за усиления волатильности на валютном рынке в августе, что спровоцировало переток гривневых средств в иностранную валюту. Но со стабилизацией ситуации на валютном рынке с середины сентября и, как следствие, дальнейшего улучшения инфляционных ожиданий рост остатков по депозитам в гривне возобновился в сентябре и ускорился в октябре (до 2,2% м/м)", - говорится в сообщении.

Указано, что высокие кредитные риски и значительная долговая нагрузка на заемщиков обусловили сдержанное восстановление кредитной активности банков.

"За 10 месяцев 2016 года портфель кредитов в национальной валюте вырос на 11,2%, в основном за счет увеличения портфеля гривневых кредитов предприятий (на 14,7% с начала года, в том числе на 6,2% г/г в октябре). Усилению спроса корпоративного сектора на кредиты, как и ранее, способствует снижение процентных ставок, потребность заемщиков в оборотном капитале и необходимость реструктуризации задолженности", - сказано в сообщении.

В то же время портфель кредитов, предоставленных домохозяйствам, по данным НБУ, продолжает сокращаться. "Объем такого портфеля в национальной валюте снизился на 4,5% с начала года, в частности на 1,2% в октябре к предыдущему месяцу", - добавили в регуляторе.

"Вследствие постепенного смягчения Национальным банком монетарной политики продолжила снижаться стоимость ресурсов в гривне на межбанковском кредитном рынке до 15,0% (против 19,3% в декабре прошлого года)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под влиянием денежно-кредитной политики НБУ и вследствие отражения процессов реструктуризации задолженности в статистике в течение года упали и средневзвешенные процентные ставки по новым как по депозитам, так и кредитам (без овердрафта).