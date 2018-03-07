Названо середній розмір допомоги по безробіттю для українців

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У січні 2018 року середній розмір допомоги по безробіттю становив 2 483 грн, або дві третини розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн). Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.

“Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в січні 2018 року, становила 296 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2 483 грн, або дві третини законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн)”, — сказано у повідомленні.

При цьому, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018 року становила 378,9 тис. осіб, 82,1% яких отримували допомогу по безробіттю.

Більше половини (52,1%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

“Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець січня 2018 року становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 2,3%, у міських поселеннях — 1,1%”, — уточнили в Держстатистики.

Також зазначається, що у загальній кількості вакансій кожна четверта була в переробній промисловості, кожна шоста — в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна дев’ята — у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець січня 2018 року спостерігалася серед:

  • кваліфікованих робітників з інструментом (23,5% від загальної кількості заявлених вакансій);
  • робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (17,3%);

Найменша кількість вакансій була серед:

  • кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,2%);
  • технічних службовців (4,1%).

Нагадаємо, допомога по безробіттю для киян майже на третину вища за мінімалку.

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