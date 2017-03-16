Названо причину вибуху на заводі "Запоріжкокс"

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. При проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан в безпосередній близькості від виконання робіт, передає кореспондент УНН із посиланням на прес-службу заводу.

“16 березня 2017 року біля 15:00 на ПрАТ „Запоріжкокс“ стався груповий нещасний випадок. На даху збірника кінцевого охолодження коксового газу проводились вогневі роботи із застосуванням газового пальника і електрозварювального апарату. Роботи виконували 4 працівника підрядної організації „ПромІнтегра“. При проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан в безпосередній близькості від виконання робіт. Троє людей загинули на місці, четвертий чоловік був у важкому стані доставлений в реанімацію, де помер від отриманих ран”, — йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що на ПрАТ “Запоріжкокс” створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії, що сталася. За попередньою версією, нещасний випадок стався через грубе порушення вимог правил охорони праці.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі “Запоріжкокс” загинули чотири особи. Повідомлення про вибух надійшло о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру. За повідомленням начальника управління безпеки заводу Вадима Адвокатова, вибух не вплине на екологічнук ситуацію в місті.

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