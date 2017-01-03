Названо дату прес-конференції Д.Трампа щодо результатів президентських виборів

Зазвичай переможці президентських перегонів у США дають таку прес-конференцію за кілька днів після оголошення результатів, проте Д.Трамп відклав цю подію майже на два місяці.

“Я знаю, це станеться найближчим часом. Наступного тижня”, — зазначила Кілліан Конвей, голова виборчого штабу Д.Трампа.

Після того, як Д.Трамп був обраний 8 листопада, він порушив традицію і вирішив не відповідати прес-корпусу на прес-конференції. Він спілкувався з публікою через твіти, мітинги і декілька інтерв’ю.

В кінці листопада, Д.Трамп сказав, що він проведе “велику прес-конференцію” в середині грудня, щоб обговорити майбутнє свого бізнесу. Але 12 грудня, він відклав її.

Варто відзначити, що Барак Обама даватиме прес-конференцію в Чикаго 10 грудня. Таким чином, Д.Трамп зможе під час своєї прес-конференції “відповісти” чинному президентові США.

Нагадаємо, президентський термін Б.Обами спливає 20 січня 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.