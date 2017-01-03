Названа дата очередной пресс-конференции Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Пресс-концеренции Дональда Трампа о результатах президентских выборов в США состоится 11 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
Обычно победители президентской гонки в США дают такую пресс-конференцию за несколько дней после объявления результатов, однако Д.Трамп отложил это событие почти на два месяца.
"Я знаю, это произойдет в ближайшее время. На следующей неделе", - отметила Киллиан Конвей, глава избирательного штаба Д.Трампа.
После того, как Д.Трамп был избран 8 ноября, он нарушил традицию и решил не отвечать пресс-корпусу на пресс-конференции. Он общался с публикой через твиты, митинги и несколько интервью.
В конце ноября, Д.Трамп сказал, что он проведет "большую пресс-конференцию" в середине декабря, чтобы обсудить будущее своего бизнеса. Но 12 декабря, он отложил ее.
Стоит отметить, что Барак Обама даст пресс-конференцию в Чикаго 10 января. Таким образом, Д.Трамп сможет во время своей пресс-конференции "ответить" действующему президенту США.
Напомним, президентский срок Обамы всплывает 20 января 2017 после инаугурации Дональда Трампа.