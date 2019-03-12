Названі лідери будівельної галузі 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Згідно з аналізом 250 проектів новобудов Києва, який провів Євро-Рейтинг, на три компанії приходиться більшість проектів, які представлені на столичному ринку, повідомляє УНН.
Йдеться про Київміськбуд, Інтергал-Буд та УКРБУД.
Лідером за кількістю нових проектів є ХК Київміськбуд – 9 нових проектів запущено в 2018 році, УКРБУД – 6, Інтергал-Буд та Ріел – по 3. Ще сім компаній мають у своїх портфелях по 2 нових житлових комплекси. Серед нових облич варто виділити, крім згаданого вище Ріел, Edelburg Development і DIM, які нарощують свою присутність у столиці. Також активізувались К.А.Н. Девелопмент і Ковальська Нерухомість, запустивши нові або реанімувавши раніше припинені проекти.
Разом із тим, рейтингове агентство не зафіксувало жодного нового проекту у минулому році у GEOS, Ліко-Холдинг, Житлоінвестбуд-УКБ, зазначає низьку активність Stolitsa Group, bUd development, МЖК "Оболонь".
Нагадаємо, що в 2018 році по столиці обсяги житлового будівництва знизилися на 25% - до 1,3 млн кв. м.
Оцінка дій забудовників відбивається у рейтингу комфортності, який традиційно готується Євро-Рейтингом навесні і восени кожного року. Мета дослідження – оцінити відповідність якісних характеристик новобудов в різних класах ("економ", "комфорт", "бізнес" і "еліт") типовим вимогам до таких об’єктів. А також – дати орієнтир покупцям нерухомості при здійсненні вибору між декількома проектами.