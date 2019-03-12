Названы лидеры строительной отрасли 2018 года

Речь идет о Киевгорстрое, Интеграл-Буде и УКРБУДе.

Лидером по количеству новых проектов является ХК Киевгорстрой - 9 новых проектов запущены в 2018 году, УКРБУД - 6, Интеграл-Буд и Риэл - по 3. Еще семь компаний имеют в своих портфелях по 2 новых жилых комплекса. Среди новых лиц стоит выделить, кроме упомянутого выше Риэл, Edelburg Development и DIM, которые наращивают свое присутствие в столице. Также активизировались К.А.Н. Девелопмент и Ковальская Недвижимость, запустив новые или реанимировав ранее приостановленные проекты.

Вместе с тем, рейтинговое агентство не зафиксировало ни одного нового проекта в прошлом году у GEOS, Лико-Холдинг, Житлоинвестбуд-УКБ, отмечает низкую активность Stolitsa Group, bUd development, МЖК "Оболонь".

Напомним, что в 2018 году по столице объемы жилищного строительства снизились на 25% - до 1,3 млн кв. м.

Оценка действий застройщиков отражается в рейтинге комфортности, который традиционно готовится Евро-Рейтингом весной и осенью каждого года. Цель исследования - оценить соответствие качественных характеристик новостроек в разных классах ("эконом", "комфорт", "бизнес" и "элит") типовым требованиям к таким объектам. А также - дать ориентир покупателям недвижимости при осуществлении выбора между несколькими проектами.