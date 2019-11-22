Названа попередня версія аварії в аеропорту Одеса

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Під час посадки в Одесі пасажирського літака Boeing рейсу TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що слідував зі Стамбула, стався сильний порив бокового вітру, в результаті чого літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, що і призвело до підлому стійки шасі. Про це УНН розповіли в пресслужбі аеропорту "Одеса".

"Хотів би озвучити попередню версію події. Як кажуть фахівці, в момент посадки стався сильний порив бокового вітру, в результаті чого літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, що згодом призвело до підлому стійки шасі", - повідомили в пресслужбі.

За словами співрозмовника агентства, це - попередні дані, подальше дослідження ще буде проводитися.

Нагадаємо, 21 листопада, о 20:55 літак рейсу TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що слідував зі Стамбула до Одеси, в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ВПП надломив передню стійку шасі. Всі 136 пасажирів були евакуйовані.

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