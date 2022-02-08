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НАЗК зняло претензії до Ситника: названо причину

НАЗК зняло претензії до Ситника: названо причину

Київ • УНН

 • 20031 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) більше не має претензій до керівника НАБУ Артема Ситника, повідомили УНН у відомстві.

Як зазначили у НАЗК, Ситник усунув виявленні агентством порушення, а відтак, припис йому вносити передумали.

"Під час перевірки виявлені порушення усунуті", - уточнили в НАЗК.

В контексті

НАЗК провело перевірку діяльності НАБУ в період з 30 вересня 2018 року по 11 листопада 2021 року.

За результатом склало акт, в якому радило внести директору НАБУ Ситнику припис за порушення в організації антикорупційної роботи. Зокрема, антикорупціонери з НАЗК викрили антикорупціонерів з НАБУ у таких порушеннях:

  • відсутність антикорупційних програм Національного бюро у 2018 та 2019 роках, погоджених НАЗК;
  • відсутність механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
  • порушення порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
  • ухвалення рішення щодо призначення осіб на посади детективів НАБУ без отримання всієї інформації від державних органів тощо.

До теми

За останні роки НАЗК не перевірило жодну декларацію детективів НАБУ. Останні тим часом активно скуповують елітне майно та вносять у декларації сумнівні суми.

Так, наприклад, детектив Сергій Медецький примудрився минулого року продати свою 15-річну б/у машину дорожче, ніж купив. У всякому разі саме так він подав інформацію у своїй декларації, повідомивши, що продав свій Renault Megane 2006 року випуску за 135 тис. грн тоді як купив його в 2017 році за 110 тис. грн. До слова, в тому ж 2017 році детектив Медецький купив у Києві квартиру, площею 68,5 квадратних метра за 846 468 грн або близько 32 тисячі доларів. Сумарно Медецький у 2017 році витратив понад мільйон гривень, зазначивши у декларації, що 800 тисяч гривень йому позичила Валентина Медецька, очевидно, мати детектива. З відкритих даних відомо, що Валентина Медецька займалася роздрібною торгівлею на ринку в Бершаді Вінницької області, але діяльність свою припинила.

Його колега, детектив Сергій Жувака вказав у декларації, що придбав позашляховик Mazda СХ-5 за 190 тис. грн, що в три рази нижче ринкової ціни за цю машину. Як вказують ЗМІ, ринкова вартість такої машини стартує від 600 тисяч гривень, а значить, детектив НАБУ міг ухилитися від сплати податків.

Ще один детектив НАБУ, Володимир Усиков позичив 3 млн грн невідомій особі. Така сума дорівнює майже трирічній зарплаті антикорупціонера.

Також зазначимо, що ЗМІ зацікавилися купівлею облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 700 тисяч гривень головою Спеціальної антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком. Виходить, що отриману від держави зарплату він дає державі в борг, але під відсотки.

Деякі цифри про НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник перебуває на посаді сім років, незважаючи на офіційний статус корупціонера.

За час його каденції бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму близько 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, включаючи прокуратуру, поліцію і СБУ.

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