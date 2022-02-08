НАПК сняло претензии к Сытнику: названа причина

Как отметили в НАПК, Сытник устранил выявленные агентством нарушения, а следовательно, предписание ему вносить передумали.

"Во время проверки выявлены нарушения устранены", - уточнили в НАПК.

В контексте

НАПК провелоп роверку деятельности НАБУ в период с 30 сентября 2018 года по 11 ноября 2021 года.

По результату составило акт, в котором советовало внести директору НАБУ Сытнику предписание за нарушения в организации антикоррупционной работы. В частности, антикоррупционеры с НАПК разоблачили антикоррупционеров из НАБУ в таких нарушениях:



отсутствие антикоррупционных программ Национального бюро в 2018 и 2019 годах, согласованных НАПК;



отсутствие механизмов поощрения и формирования культуры сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений;



нарушение порядка рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений;



принятие решения о назначении лиц на должности детективов НАБУ без получения всей информации от государственных органов и т.д.



К теме

За последние годы НАПК не проверило ни одну декларацию детективов НАБУ. Последние тем временем активно скупают элитное имущество и вносят в декларации сомнительные суммы.

Так, например, детектив Сергей Медецкий умудрился в прошлом году продать свою 15-летнюю б/у машину дороже, чем купил. Во всяком случае именно так он подал информацию в своей декларации, сообщив, что продал свой Renault Megane 2006 года выпуска за 135 тыс. грн тогда как купил его в 2017 году за 110 тыс. грн. К слову, в том же 2017 году детектив Медецкий купил в Киеве квартиру, площадью 68,5 квадратных метра за 846 468 грн или около 32 тысячи долларов. Суммарно Медецкий в 2017 году потратил более миллиона гривен, отметив в декларации, что 800 тысяч гривен ему одолжила Валентина Медецкая, очевидно, мать детектива. Из открытых данных известно, что Валентина Медецкая занималась розничной торговлей на рынке в Бершаде Винницкой области, но деятельность свою прекратила.

Его коллега, детектив Сергей Жувака указал в декларации, что приобрел внедорожник Mazda СХ-5 за 190 тыс. грн, что в три раза ниже рыночной цены за эту машину. Как указывают СМИ, рыночная стоимость такой машины стартует от 600 тысяч гривен, а значит, детектив НАБУ мог уклониться от уплаты налогов.

Еще один детектив НАБУ, Владимир Усиков одолжил 3 млн грн неизвестному лицу. Такая сумма равна почти трехлетней зарплате антикоррупционера.

Также отметим, что СМИ заинтересовались покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 700 тысяч гривен главой Специальной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком. Выходит, что полученную от государства зарплату он дает государству в долг, но под проценты.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится на посту семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.