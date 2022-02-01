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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75191 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кінець епохи бідності: заступник Ситника отримав понад 1,2 млн грн зарплати, а керівник САП купив ОВГЗ на 700 тис грн

Кінець епохи бідності: заступник Ситника отримав понад 1,2 млн грн зарплати, а керівник САП купив ОВГЗ на 700 тис грн

Київ • УНН

 • 23722 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис грн заробітної плати. Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни у його майновому стані, передає УНН із посиланням на реєстр декларацій НАЗК.

Деталі

Зокрема, 20 січня Новак отримав 204,8 тис грн зарплати, а 24 січня – ще 1 млн 22 тис грн.

Додамо, що у 2020 році Новак отримав понад 2 млн грн зарплати у НАБУ.

Тим часом виконуючий обов’язки керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук купив 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень. Цінні папери він придбав в державному "Укрсиббанку".

У 2020 році Грищук отримав заробітну плату у сумі 1,7 млн грн. Цього року, певно, матеріальне становище борця з корупцією, дещо покращилося.

Додамо

ОВДП - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. ОВДП підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

18 січня Міністерство фінансів провело аукціон і запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 5 років та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 6 місяців та 1 рік. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 10,99%, 1-річних - 11,90%, 2-річних - 12,95%, а 5-річних - 13,25%. Середньозважена дохідність за 6-місячними доларовими паперами склала 3,5%, а за 1-річними - 3,7%.

До теми

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням.

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