Кінець епохи бідності: заступник Ситника отримав понад 1,2 млн грн зарплати, а керівник САП купив ОВГЗ на 700 тис грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис грн заробітної плати. Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни у його майновому стані, передає УНН із посиланням на реєстр декларацій НАЗК.
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Зокрема, 20 січня Новак отримав 204,8 тис грн зарплати, а 24 січня – ще 1 млн 22 тис грн.
Додамо, що у 2020 році Новак отримав понад 2 млн грн зарплати у НАБУ.
Тим часом виконуючий обов’язки керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук купив 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень. Цінні папери він придбав в державному "Укрсиббанку".
У 2020 році Грищук отримав заробітну плату у сумі 1,7 млн грн. Цього року, певно, матеріальне становище борця з корупцією, дещо покращилося.
Додамо
ОВДП - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. ОВДП підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
18 січня Міністерство фінансів провело аукціон і запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 5 років та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 6 місяців та 1 рік. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 10,99%, 1-річних - 11,90%, 2-річних - 12,95%, а 5-річних - 13,25%. Середньозважена дохідність за 6-місячними доларовими паперами склала 3,5%, а за 1-річними - 3,7%.
До теми
Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням.