НАЗК за місяць запідозрило порушення з внесками на партії 250 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у травні 2019 року направило до суду 251 адміністративний протокол за порушення надання або отримання внеску на підтримку політичної партії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"За порушення порядку подання звіту політичної партії НАЗК направило до суду 25 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 251 адмінпротокол", - вказали в агентстві.
Також вказано, що за невиконання законних вимог НАЗК у травні направлено до суду 4 адмінпротоколи.
Нагадаємо, НАЗК у травні виявило неправдиві дані в 11 деклараціях.