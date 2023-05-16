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НАЗК виявило ознаки порушень у фінансуванні ОПЗЖ: просить розпочати слідство

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що виявило ознаки кримінального правопорушення в фінансуванні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), нині забороненої, і просить розпочати досудове розслідування за цим фактом, передає УНН.

Деталі

"НАЗК, здійснюючи державний контроль дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), встановило ознаки порушень законодавства. Так, на рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3 591 550 грн. Водночас НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили. Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку", 0 зазначили в агентстві.

З огляду на це, як повідомляється, НАЗК "направило обгрунтований висновок до Нацполіції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування".

Довідково

Як вказали у НАЗК, вітчизняне законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ

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