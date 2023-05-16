НАПК выявило признаки нарушений в финансировании ОПЗЖ: просит начать следствие

Детали

"НАПК, осуществляя государственный контроль соблюдения установленных законом ограничений по финансированию политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), установило признаки нарушений законодательства. На счет партии были осуществлены денежные взносы пятью физическими лицами на общую сумму 3 591 550 грн. В то же время НАПК установило, что суммы начисленного дохода этих лиц не соответствуют общей сумме взносов, предоставленных в поддержку этой политсилы. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о том, что средства в поддержку ОПЗЖ вносились анонимными лицами с привлечением других физических лиц и использованием их личных персональных данных. А значит, свидетельствуют о признаках совершения уголовного проступка", - отметили в агентстве.

Учитывая это, как сообщается, НАПК "направило обоснованное заключение в Нацполицию с просьбой внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и начать досудебное расследование".

Справочно

Как указали в НАПК, отечественное законодательство не допускает осуществления взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом.

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