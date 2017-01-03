НАЗК та НАБУ напрацювали проект Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією

В рамках спільної робочої групи напрацьовано проект Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ і НАЗК, який після затвердження на найближчому засіданні Національного агентства буде підписаний сторонами.

У відомстві зазначили, що підписання Меморандуму забезпечить своєчасний обмін інформацією для оперативного, всебічного та неупередженого аналізу даних, які можуть свідчити про підслідні Національному антикорупційному бюро кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, які в майбутньому виявить Національне агентство.

Відповідно до вимог законодавства, перед підписанням проект документа буде затверджений на найближчому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції.