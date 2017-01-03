НАПК и НАБУ разработали проект Меморандума о сотрудничестве и обмене информацией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках совместной рабочей группы наработан проект Меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК, который после утверждения на ближайшем заседании Национального агентства будет подписан сторонами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Назка.
В рамках совместной рабочей группы наработан проект Меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК, который после утверждения на ближайшем заседании Национального агентства будет подписан сторонами.
В ведомстве отметили, что подписание Меморандума обеспечит своевременный обмен информацией для оперативного, всестороннего и беспристрастного анализа данных, которые могут свидетельствовать о подследственные Национальному антикоррупционному бюро уголовные коррупционные правонарушения и другие преступные деяния, которые в будущем проявит Национальное агентство.
В соответствии с требованиями законодательства, перед подписанием проект документа будет утвержден на ближайшем заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.