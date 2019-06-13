НАЗК перевірить "свободівця" через його автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції зацікавилося деклараціями депутата Вінницької облради від партії “Свобода” Володимира Зарічанського. Про це повідомили у НАЗК, передає УНН.
"Національне агентство розгляне питання про проведення повної перевірки декларацій, поданих Зарічанським Володимиром Анатолійовичем, відповідно до вимог Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 №56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за №201/30036", - повідомили у НАЗК.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Зарічанський занизив вартість свого задекларованого авто в сім разів.
Мова йде про Lexus LX 570 2011 року, ринкова вартість якого стартує від 1 млн 143 тис. грн. Водночас, Зарічанський у своїй декларації за 2016 рік вказав, що вартість автомобіля становить всього 150 тис. грн.