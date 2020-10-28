НАЗК не зможе перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів – рішення КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Конституційний Суд України скасував право Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів, визнавши такі повноваження неконституційними. Про це повідомляє УНН із посиланням на рішення КСУ.
“КСУ доходить висновку про неконституційність окремих положень Закону № 1700, що стосуються повноважень НАЗК в частині контрольних функцій виконавчої влади над судовою гілкою влади, а саме: повноважень та прав НАЗК, уповноважених осіб та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обліку та оприлюднення декларацій, контролю та перевірки декларацій”, - йдеться у тексті рішення.
Окрім того, НАЗК не дозволяється перевіряти встановлення своєчасності подання декларацій та проводити моніторингу способу життя суб’єктів декларування.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.