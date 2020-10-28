НАПК не сможет проверять декларации и выявлять конфликт интересов - решение КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Конституционный Суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов, признав такие полномочия неконституционными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение КСУ.
"КСУ приходит к выводу о неконституционности отдельных положений Закона № 1700, касающиеся полномочий НАПК в части контрольных функций исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно: полномочий и прав НАПК, уполномоченных лиц и уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции, особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций", - говорится в тексте решения.
Кроме того, НАПК не допускается проверять установление своевременности представления деклараций и проводить мониторинг образа жизни субъектов декларирования.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.