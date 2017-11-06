НАЗК направить в суд протоколи стосовно депутатів Волноваської райради

"Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення щодо направлення до суду протоколів про адміністративні правопорушення стосовно депутатів Волноваської районної ради Донецької області В’ячеслава Мельника, Івана Мельника і Богдана Рогаченка", - йдеться у повідомленні.

НАЗК встановило, що депутати порушили вимоги ч.1 ст.1727 Кодексу України про адмправопорушення: неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, та ч.2 ст.172-7 Кодексу: вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

"Під час засідання районної ради посадовці не повідомили про наявність в них реального конфлікту інтересів і здійснили дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме: взяли участь у голосуванні районної ради в інтересах підприємства в якому є керівниками. Так, Іван і В’ячеслав Мельники є співзасновниками підприємства, а Богдан Рогаченко заступником генерального директора", - повідомили в НАЗК.

У зв'язку з цим у НАЗК склали адміністративні протоколи стосовно депутатів районної ради.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло припис директору НАБУ Артему Ситнику.