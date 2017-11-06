НАПК направит в суд протоколы в отношении депутатов Волновахского райсовета

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях в отношении депутатов Волновахского районного совета Донецкой области Вячеслава Мельника, Ивана Мельника и Богдана Рогаченко", - говорится в сообщении.

НАПК установило, что депутаты нарушили требования ч.1 ст.1727 Кодекса Украины об адмправопорушення: несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов, и ч.2 ст.172-7 Кодекса: совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

"Во время заседания районного совета чиновники не сообщили о наличии у них реального конфликта интересов и осуществили действия в условиях реального конфликта интересов, а именно: приняли участие в голосовании районного совета в интересах предприятия в котором являются руководителями. Так, Иван и Вячеслав Мельники являются соучредителями предприятия, а Богдан Рогаченко заместителем генерального директора", - сообщили в НАПК.

В связи с этим в НАПК составили административные протоколы в отношении депутатов районного совета.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику.