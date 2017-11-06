НАПК направит в суд протоколы в отношении депутатов Волновахского райсовета

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50461 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117454 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103537 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105253 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104239 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102182 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
НАПК направит в суд протоколы в отношении депутатов Волновахского райсовета

НАПК направит в суд протоколы в отношении депутатов Волновахского райсовета

Киев  •  УНН

 • 6681 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции решило направить в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении трех депутатов Волновахского районного совета Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях в отношении депутатов Волновахского районного совета Донецкой области Вячеслава Мельника, Ивана Мельника и Богдана Рогаченко", - говорится в сообщении.

НАПК установило, что депутаты нарушили требования ч.1 ст.1727 Кодекса Украины об адмправопорушення: несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов, и ч.2 ст.172-7 Кодекса: совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

"Во время заседания районного совета чиновники не сообщили о наличии у них реального конфликта интересов и осуществили действия в условиях реального конфликта интересов, а именно: приняли участие в голосовании районного совета в интересах предприятия в котором являются руководителями. Так, Иван и Вячеслав Мельники являются соучредителями предприятия, а Богдан Рогаченко заместителем генерального директора", - сообщили в НАПК.

В связи с этим в НАПК составили административные протоколы в отношении депутатов районного совета.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику.

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