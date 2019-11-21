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Найєм став заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Найєм став заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Колишній народний депутат Мустафа Найєм заявив, що його призначили заступником генерального директора "Укроборонпрому". Про це він сказав під час брифінгу до 6-ї річниці Майдану, передає УНН.

"Так, дійсно, я там зараз працюю. Заступник генерального директора", - відповів Мустафа Найєм на запитання про те, чи має він зараз відношення до "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 30 серпня Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому".

Також нагадаємо, 7 жовтня колишній заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв став заступником гендиректора "Укроборонпрому".

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