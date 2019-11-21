Найєм став заступником гендиректора "Укроборонпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Колишній народний депутат Мустафа Найєм заявив, що його призначили заступником генерального директора "Укроборонпрому". Про це він сказав під час брифінгу до 6-ї річниці Майдану, передає УНН.
"Так, дійсно, я там зараз працюю. Заступник генерального директора", - відповів Мустафа Найєм на запитання про те, чи має він зараз відношення до "Укроборонпрому".
Нагадаємо, 30 серпня Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому".
Також нагадаємо, 7 жовтня колишній заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв став заступником гендиректора "Укроборонпрому".