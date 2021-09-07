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Найкращий бомбардир УПЛ переніс операцію на серці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Гравець передньої ланки поля київського “Динамо” Владислав Кулач переніс операцію на серці. Про це повідомляє сайт “біло-синіх”, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що до найближчої гри форвард пропустить підготовку. За інформацією головного лікаря київського “Динамо” Андрія Шморгуна, Кулач літав до Німеччини на малоінвазивну процедуру, спрямовану на нормалізацію ритму серця.

Відновлення не займатиме великого проміжку часу — приблизно через 10 днів він зможе тренуватися у загальній групі.

Сказано, що Віталій Буяльський встиг повернутися до клубу після пошкодження привідного м’яза стегна і проводить тренування за індивідуальною програмою.

Довідка

Минулого сезону УПЛ Кулач став найкращим бомбардиром сезону із 15 забитими м’ячами.

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