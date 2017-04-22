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Найгарячішою точкою на Луганщині минулої доби було Кримське - А.Лисенко

Найгарячішою точкою на Луганщині минулої доби було Кримське - А.Лисенко

Київ • УНН

 • 9835 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Вчора на Луганщині в зоні проведення АТО головною гарячою точкою було селище Кримське. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"Луганський напрямок – бойові дії велися лише ввечері між 19 та 23 годинами. Головною гарячою точкою вчора було Кримське – там сталося 22 мінометних обстріли. Зазначимо, що вогонь вівся із різних напрямків та з мінометів різних калібрів", - зазначив він.

А.Лисенко додав, що минулої доби два збройні інциденти сталися у Жовтому – тут бойовики стріляли із двох різних позицій, проте важке озброєння при цьому не застосовували.

Також, за словами А.Лисенка, окупанти порушили режим тиші у районі Станиці Луганської.

"Минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, 2 із них – із важкого озброєння", - розповів він.

Нагадаємо, минулої доби двох українських бійців поранено в зоні АТО.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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