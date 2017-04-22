Горячей точкой в Луганской области за прошедшие сутки было Крымское - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вчера в Луганской области в зоне проведения АТО главной горячей точкой был поселок Крымское. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент.
"Луганское направление - боевые действия велись вечером между 19 и 23 часами. Главной горячей точкой вчера было Крымское - там произошло 22 минометных обстрелов. Отметим, что огонь велся с разных направлений и из минометов различных калибров", - отметил он.
А.Лысенко добавил, что за прошедшие сутки два вооруженных инцидента произошли в Желтом - здесь боевики стреляли из двух разных позиций, однако тяжелое вооружение при этом не применяли.
Также, по словам А.Лысенко, оккупанты нарушили режим тишины в районе Станицы Луганской.
"За прошедшие сутки на луганском направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, 2 из них - из тяжелого вооружения", - рассказал он.
Напомним, за минувшие сутки двое украинских бойцов ранены в зоне АТО.