Горячей точкой в Луганской области за прошедшие сутки было Крымское - А.Лысенко

"Луганское направление - боевые действия велись вечером между 19 и 23 часами. Главной горячей точкой вчера было Крымское - там произошло 22 минометных обстрелов. Отметим, что огонь велся с разных направлений и из минометов различных калибров", - отметил он.

А.Лысенко добавил, что за прошедшие сутки два вооруженных инцидента произошли в Желтом - здесь боевики стреляли из двух разных позиций, однако тяжелое вооружение при этом не применяли.

Также, по словам А.Лысенко, оккупанты нарушили режим тишины в районе Станицы Луганской.

"За прошедшие сутки на луганском направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, 2 из них - из тяжелого вооружения", - рассказал он.

Напомним, за минувшие сутки двое украинских бойцов ранены в зоне АТО.