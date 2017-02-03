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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57125 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Найближчим часом готується візит В.Гройсмана до Ізраїлю - К.Єлісєєв (доповнено)

Київ • УНН

 • 7508 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Найближчим часом очікується візит В.Гройсмана до Ізраїлю. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.

Найближчим часом готується візит В.Гройсмана до Ізраїлю - К.Єлісєєв (доповнено)

“Домовлено про те, що ближчим часом відбудеться довгоочікуваний візит Прем’єр-міністра України до Ізраїлю. І наразі ми дипломатичними каналами узгоджуємо строки цього візиту”, — розповів К.Єлісєєв.

Нагадаємо, 1 лютого Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента підтвердили візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Ізраїлю.

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