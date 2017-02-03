Найближчим часом готується візит В.Гройсмана до Ізраїлю - К.Єлісєєв (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Найближчим часом очікується візит В.Гройсмана до Ізраїлю. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
“Домовлено про те, що ближчим часом відбудеться довгоочікуваний візит Прем’єр-міністра України до Ізраїлю. І наразі ми дипломатичними каналами узгоджуємо строки цього візиту”, — розповів К.Єлісєєв.
Нагадаємо, 1 лютого Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.
Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента підтвердили візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Ізраїлю.