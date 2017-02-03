В ближайшее время готовится визит В.Гройсмана в Израиль - К.Елисеев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В ближайшее время ожидается визит В.Гройсмана в Израиль. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.
"Достигнута договоренность о том, что в ближайшее время состоится долгожданный визит Премьер-министра Украины в Израиль. И пока мы по дипломатическим каналам согласовываем сроки этого визита ", - рассказал К.Елисеев.
Напомним, 1 февраля Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху достиг договоренности о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.
Как сообщал УНН, в Администрации Президента подтвердили визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Израиль.