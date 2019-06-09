Найближчим часом до ВР внесуть президентський законопроект про “кнопкодавство”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президентський законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо криміналізації неособистого голосування народних депутатів найближчим часом буде внесено до Верховної Ради України. Про це до початку з’їзду партії “Слуга народу” повідомив журналістам представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук, передає УНН.
“Найближчими днями, я думаю, Президент внесе зміни до Кримінального кодексу, якими криміналізує питання неособистого голосування у ВР”, — заявив він.
Водночас, за словами Стефанчука, ухвалення документу є малоймовірним через стислі терміни.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що партія “Слуга Народу” ініціюватиме закон про відкликання народного депутата.
Як повідомляв УНН, за словами Стефанчука, після обрання нової Верховної Ради президент внесе законопроект щодо зняття недоторканності з депутатів, дипломатів та суддів.